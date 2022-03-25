Пропавшая 34-летняя улан-удэнка найдена живой

Женщину нашли благодаря неравнодушной горожанке



Объявленная в розыск 34-летняя улан-удэнка Виктория Р. найдена живой и здоровой.



Женщина вечером 24 февраля ушла из дома по улице Крылова. Ориентировка о поиске пропавшей была размещена на сайте МВД, в СМИ и социальных сетях.



- 25 марта полицейским поступил звонок от женщины, которая сообщила о предполагаемом месте нахождения разыскиваемой. При проверке поступившей информации оперативники нашли женщину у её знакомого. С ней всё в порядке, - сообщили в МВД по Бурятии.

