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Пропавшая 34-летняя улан-удэнка найдена живой

Пропавшая 34-летняя улан-удэнка найдена живой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщину нашли благодаря неравнодушной горожанке

Объявленная в розыск 34-летняя улан-удэнка Виктория Р. найдена живой и здоровой.

Женщина вечером 24 февраля ушла из дома по улице Крылова. Ориентировка о поиске пропавшей была размещена на сайте МВД, в СМИ и социальных сетях.

- 25 марта полицейским поступил звонок от женщины, которая сообщила о предполагаемом месте нахождения разыскиваемой. При проверке поступившей информации оперативники нашли женщину у её знакомого. С ней всё в порядке, - сообщили в МВД по Бурятии. 
пропавшие без вести

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