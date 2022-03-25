В Иркутской области мужчина хотел поиграть на бирже и лишился 1,5 млн рублей

Он надеялся заработать лёгкие деньги, но нарвался на аферистов



48-летний житель Усольского района увидел в интернете объявление о быстром заработке и решил поиграть на бирже. Он оставил заявку на сайте, после чего с ним связались лжетрейдеры.



По указаниям аферистов, доверчивый гражданин купил «базовый аккаунт» за 40 тысяч рублей, а затем в течении трёх месяцев брал кредиты в общей сложности на сумму более 1 млн рублей. Вдобавок на свои сбережения мужчина приобрел криптовалюту в виде биткоинов, положил их на электронный кошелёк и сообщил злоумышленникам все данные по своей электронной платёжной системе.



После мошенники перестали выходить на связь, а потерпевший понял, что стал жертвой обмана. Три месяца усольчанин безуспешно пытался самостоятельно решить данный вопрос, после чего обратился за помощью в полицию, сообщили в МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».