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В Иркутской области мужчина хотел поиграть на бирже и лишился 1,5 млн рублей

В Иркутской области мужчина хотел поиграть на бирже и лишился 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Pixabay
Он надеялся заработать лёгкие деньги, но нарвался на аферистов

48-летний житель Усольского района увидел в интернете объявление о быстром заработке и решил поиграть на бирже. Он оставил заявку на сайте, после чего с ним связались лжетрейдеры.

По указаниям аферистов, доверчивый гражданин купил «базовый аккаунт» за 40 тысяч рублей, а затем в течении трёх месяцев брал кредиты в общей сложности на сумму более 1 млн рублей. Вдобавок на свои сбережения мужчина приобрел криптовалюту в виде биткоинов, положил их на электронный кошелёк и сообщил злоумышленникам все данные по своей электронной платёжной системе.

После мошенники перестали выходить на связь, а потерпевший понял, что стал жертвой обмана. Три месяца усольчанин безуспешно пытался самостоятельно решить данный вопрос, после чего обратился за помощью в полицию, сообщили в МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».
Иркутская область мошенничество в особо крупных размерах

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