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Пропавшего подростка в Иркутской области нашли ночью в лесу

Пропавшего подростка в Иркутской области нашли ночью в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сильно замёрзшего юношу передали врачам

Пропавший 15-летний иркутянин найден живым. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Правоохранители обнаружили подростка около 01:30 в километре от его места жительства в лесу, прилегающем к микрорайону Берёзовый.

- Юноша жив и сильно замёрз, дезориентирован. Передан врачам скорой помощи для оказания необходимой помощи. По словам медиков, в сложившейся ситуации промедление могло привести к негативным последствиям, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Поиски подростка начались вчера, когда его мать заявила об его исчезновении. Несмотря на включенный телефон сына, женщина не могла дозвониться до него.

На розыск подростка были мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных.
пропавшие без вести

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