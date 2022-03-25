Также задержанный набросился на полицейского с кулаками
39-летний житель Кабанского района Бурятии отделался штрафом в пять тысяч рублей за насилие в отношении полицейского.
Всё произошло в декабре 2021 года. В тот день полицейские задержали двух местных жителей и повезли их на служебной машине в отдел полиции для составления протоколов. Прямо на ходу один из мужчин пытался выпрыгнуть из автомобиля.
Чтобы не допустить побега, полицейский остановился на обочине. Он вышел из салона и принялся усаживать буйного мужчину обратно на сиденье.
В этот момент мужчина с силой схватил полицейского за лицо, а также сжал его шею. Замахнувшись, он также пытался ударить его кулаком. Сотруднику удалось освободиться из захвата и оказать сопротивление.
- В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учёл признание вины подсудимым, раскаяние, содействие расследованию преступления, отсутствие судимости, наличие маленького ребёнка, а также мнение потерпевшего, не настаивающего на суровом наказании в отношении виновного. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.
Решение суда никто из сторон обжаловать не стал.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Прибайкальском районе осудили мужчину, который выворачивал руку полицейскому и толкнул его на металлический столб. Также штраф в 30 тысяч рублей получил улан-удэнец, пытавшийся поколотить полицейского по голове.
В Бурятии задержанный пытался на ходу сбежать из полицейской машины
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