Огонь повредил крышу
24 марта в посёлке Сахарный Завод Бичурского района произошёл пожар в четырёхквартирном жилом доме.
- На момент прибытия пожарных огнём была охвачена кровля дома над двумя квартирами. Фактически из четырёх квартир жилая одна. Жильцы эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на всё здание. Огонь повредил кровлю на площади 60 кв. м.
Предположительной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
В Бурятии горел четырёхквартирный дом
Происшествия, Фото:
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