В Бурятии горел четырёхквартирный дом

Огонь повредил крышу



24 марта в посёлке Сахарный Завод Бичурского района произошёл пожар в четырёхквартирном жилом доме.



- На момент прибытия пожарных огнём была охвачена кровля дома над двумя квартирами. Фактически из четырёх квартир жилая одна. Жильцы эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на всё здание. Огонь повредил кровлю на площади 60 кв. м.



Предположительной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.



