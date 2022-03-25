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В Бурятии горел четырёхквартирный дом

В Бурятии горел четырёхквартирный дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Огонь повредил крышу

24 марта в посёлке Сахарный Завод Бичурского района произошёл пожар в четырёхквартирном жилом доме.

- На момент прибытия пожарных огнём была охвачена кровля дома над двумя квартирами. Фактически из четырёх квартир жилая одна. Жильцы эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на всё здание. Огонь повредил кровлю на площади 60 кв. м.

Предположительной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

пожар

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