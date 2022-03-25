19-летняя улан-удэнка попалась на краже нижнего белья

Воровку поймали росгвардейцы в торговом центре



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали 19-летнюю девушку по подозрению в краже верхней одежды и нижнего белья.



- На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации из торгового центра по улице Ленина. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники на выходе из торгового центра задержали подозреваемую, на которую указали сотрудники службы безопасности, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



В ходе разбирательств было установлено, что задержанная пыталась совершить кражу. В бутике девушка сложила в рюкзак мужские и женские носимые вещи, а затем спрятала рюкзак в укромном месте. Спустя некоторое время вернулась за ним в бутик.



Но благодаря системе видеонаблюдения её подозрительные манипуляции были выявлены.



Задержанная 19-летняя улан-удэнка была доставлена в полицию. Укрраденые вещи, в том числе нижнее белье, стоимостью порядка семи тысяч рублей, были изъяты.



Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

