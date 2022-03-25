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Житель Бурятии украл 30 центнеров сена

Житель Бурятии украл 30 центнеров сена
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сельчанин пошёл на кражу ради своих животных

В Закаменском районе Бурятии раскрыли кражу 30 центнеров сена стоимостью 40 тысяч рублей.

Заявление о краже поступило в полицию от 59-летнего местного жителя. Полицейские установили подозреваемого.

- Известно, что 45-летний житель села Цаган-Морин держит поголовье крупного рогатого скота. В феврале у мужчины закончилось сено, он стал искать способы приобретения корма для животных. Проезжая мимо поля, сельчанин приметил стоящий без охраны стог и запланировал похитить его. Позже он вернулся на поле на тракторе со специальным самодельным прицепом-санями для перевозки сена, загрузил стог и увёз к себе в ограду, - сообщили в МВД по Бурятии.

 

В ходе следствия мужчина раскаялся, вину признал и рассказал полицейским, что украденное сено уже скормил животным.

Ущерб подозреваемый возместил в полном объёме.
кража

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