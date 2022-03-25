Житель Бурятии украл 30 центнеров сена









В ходе следствия мужчина раскаялся, вину признал и рассказал полицейским, что украденное сено уже скормил животным.



Ущерб подозреваемый возместил в полном объёме.

В ходе следствия мужчина раскаялся, вину признал и рассказал полицейским, что украденное сено уже скормил животным.Ущерб подозреваемый возместил в полном объёме.

В Закаменском районе Бурятии раскрыли кражу 30 центнеров сена стоимостью 40 тысяч рублей.Заявление о краже поступило в полицию от 59-летнего местного жителя. Полицейские установили подозреваемого.- Известно, что 45-летний житель села Цаган-Морин держит поголовье крупного рогатого скота. В феврале у мужчины закончилось сено, он стал искать способы приобретения корма для животных. Проезжая мимо поля, сельчанин приметил стоящий без охраны стог и запланировал похитить его. Позже он вернулся на поле на тракторе со специальным самодельным прицепом-санями для перевозки сена, загрузил стог и увёз к себе в ограду, - сообщили в МВД по Бурятии.