Сбитый мужчина скончался на месте
24 марта в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, виновник которого сбежал.
Около пяти часов утра неизвестный водитель, следуя со стороны села Пестерево в направлении посёлка Николаевский, сбил 32-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель с места ДТП скрылся.
- Сотрудники полиции ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, скрывшегося с места наезда, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 17 марта. В посёлке Нижнеангарск погиб мужчина, лежавший прямо на дороге.
23 марта в Улан-Удэ водитель «Тойоты Карина» сбил пешехода, шедшего по «зебре». Мужчина получил переломы рёбер.
В Бурятии ищут водителя, бросившего пешехода умирать
Происшествия, Фото:
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