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В Бурятии ищут водителя, бросившего пешехода умирать

В Бурятии ищут водителя, бросившего пешехода умирать
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сбитый мужчина скончался на месте

24 марта в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, виновник которого сбежал. 

Около пяти часов утра неизвестный водитель, следуя со стороны села Пестерево в направлении посёлка Николаевский, сбил 32-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель с места ДТП скрылся.

- Сотрудники полиции ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, скрывшегося с места наезда, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 17 марта. В посёлке Нижнеангарск погиб мужчина, лежавший прямо на дороге.

23 марта в Улан-Удэ водитель «Тойоты Карина» сбил пешехода, шедшего по «зебре». Мужчина получил переломы рёбер. 
ДТП смерть

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