 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,5 млн

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,5 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Преступники предстанут перед судом

Двое жителей Бурятии обвиняются в незаконной рубке леса в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, преступную группу организовал 20-летний житель Заиграевского района в мае 2020 года. Он возложил на себя обязанности по общему руководству, снабдил группу бензопилами, автотранспортом, обеспечил вывоз и сбыт незаконно вырубленных деревьев. Обещая денежное вознаграждение, парень вовлёк в состав организованной группы двух земляков, которые занимались валкой, первичной обработкой деревьев, а также их транспортировкой. 

Группу задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2020 года.

Лесному фонду причинён ущерб в сумме свыше 5,5 млн. рублей. Республиканское агентство лесного хозяйства заявил иск о взыскании с соучастников преступлений средств в возмещение причинённого вреда.

Уголовное дело в отношении организатора и одного из исполнителей направлено в Заиграевский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении второго исполнителя, с которым прокуратурой республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее направлено в этот же суд для рассмотрения в особом порядке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии осудили группу «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 56 миллионов рублей. Двое мужчин отправились за решётку, трое получили условный срок. 
черные лесорубы прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии украл 30 центнеров сена
Житель Бурятии украл 30 центнеров сена
Происшествия, 25.03.2022
Сельчанин пошёл на кражу ради своих животных
В Бурятии капитан поднял руку на солдата-самовольщика
В Бурятии капитан поднял руку на солдата-самовольщика
Происшествия, 24.03.2022
Капитан не сдержал эмоций из-за поведения подчинённого
Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями
Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями
Происшествия, 24.03.2022
На портал ведутся массированные атаки
Улан-удэнец избил оппонента и бросил умирать со связанными руками
Улан-удэнец избил оппонента и бросил умирать со связанными руками
Происшествия, 24.03.2022
Зверски избитому мужчине пыталась помочь женщина-очевидец, но было уже поздно  
В Бурятии военный следственный отдел за год расследовал более 40 дел
В Бурятии военный следственный отдел за год расследовал более 40 дел
Происшествия, 24.03.2022
Руководитель военного следственного отдела Вячеслав Ханхасаев дал краткое интервью
В Иркутской области будут судить братоубийцу
В Иркутской области будут судить братоубийцу
Происшествия, 24.03.2022
После убийства мужчина уехал в лес и поджёг машину с трупом
Взрывные работы сильно испугали жителей Бурятии
Взрывные работы сильно испугали жителей Бурятии
Происшествия, 24.03.2022
Сельчане рассказывали, что их дома буквально трясло
Иркутянин выбросил щенка с балкона из-за лая
Иркутянин выбросил щенка с балкона из-за лая
Происшествия, 24.03.2022
Свидетельницей расправы стала соседка
В Чите осудили наркосбытчиков, возивших каннабис из Бурятии
В Чите осудили наркосбытчиков, возивших каннабис из Бурятии
Происшествия, 24.03.2022
Перед судом предстали сразу восемь человек
Улан-удэнец пытался поколотить полицейского по голове
Улан-удэнец пытался поколотить полицейского по голове
Происшествия, 24.03.2022
Пьяный мужчина напал на сотрудника во дворе отдела полиции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^