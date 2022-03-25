В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,5 млн





Двое жителей Бурятии обвиняются в незаконной рубке леса в крупном и особо крупном размерах.По версии следствия, преступную группу организовал 20-летний житель Заиграевского района в мае 2020 года. Он возложил на себя обязанности по общему руководству, снабдил группу бензопилами, автотранспортом, обеспечил вывоз и сбыт незаконно вырубленных деревьев. Обещая денежное вознаграждение, парень вовлёк в состав организованной группы двух земляков, которые занимались валкой, первичной обработкой деревьев, а также их транспортировкой.Группу задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2020 года.Лесному фонду причинён ущерб в сумме свыше 5,5 млн. рублей. Республиканское агентство лесного хозяйства заявил иск о взыскании с соучастников преступлений средств в возмещение причинённого вреда.Уголовное дело в отношении организатора и одного из исполнителей направлено в Заиграевский районный суд республики для рассмотрения по существу.Уголовное дело в отношении второго исполнителя, с которым прокуратурой республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее направлено в этот же суд для рассмотрения в особом порядке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.