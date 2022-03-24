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В Бурятии военный следственный отдел за год расследовал более 40 дел

В Бурятии военный следственный отдел за год расследовал более 40 дел
Происшествия, 
Руководитель военного следственного отдела Вячеслав Ханхасаев дал краткое интервью

Руководитель военного следственного отдела СКР по Кяхтинскому гарнизону Вячеслав Ханхасаев дал краткое интервью для «Байкал-Daily».

- Скажите, какова специфика работы возглавляемого вами отдела?

- В соответствии с федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», военные следственные органы входят в структуру органов Следственного комитета и осуществляют свои полномочия по рассмотрению сообщений о преступлениях и предварительному расследованию уголовных дел о преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону осуществляет указанные полномочия в пределах установленной компетенции на территории Кяхтинского, Селенгинского, Бичурского, Хоринского, Джидинского, Окинского и Закаменского районов Республики Бурятия, и в 2021 году в производстве отдела находилось более 40 уголовных дел и рассмотрено более 160 сообщений о преступлениях. Из указанного количества уголовных дел почти половину составили преступления против собственности, четверть – преступления против военной службы, остальное количество составили преступления против интересов государственной службы, порядка управления и общественной безопасности, против здоровья населения, против личности, против жизни и здоровья, против безопасности движения, экологические преступления.

- Куда гражданам необходимо обращаться в случае совершения в отношении них преступлений?

- В случае совершения преступлений в отношении граждан, в том числе военнослужащими, а также о ставших им известными сведениях о подготавливаемых, совершенных или совершаемых преступлениях необходимо обращаться в правоохранительные органы, в частности, ежедневно по адресу: 671843, Республика Бурятия, г. Кяхта, военный городок № 1, либо по тел. 8 (30142) 9-29-02. Кроме того, в отделе на постоянной основе организован личный приём военнослужащих, членов их семей и иных граждан, в том числе проходящих военные сборы, руководителем отдела и его заместителями.

- Спасибо за беседу.
военнослужащие следователи

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