После убийства мужчина уехал в лес и поджёг машину с трупом
В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.
По версии следствия, 6 ноября 2021 года в СНТ «Солнечный» братья распивали алкоголь на даче. Во время вспыхнувшего конфликта младший брат ударил старшего ножом в грудь. 38-летний мужчина скончался на месте.
Чтобы замести следы преступления, убийца загрузил тело в автомобиль и увёз в лес. Затем залил машину бензином, поджёг её и скрылся.
Спустя несколько дней отец обратился в полицию с заявлением об исчезновении сына. Вскоре сыщики выяснили, что мужчина погиб от рук родного брата.
В настоящее время уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области будут судить братоубийцу
Происшествия, Фото:
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