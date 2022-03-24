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В Иркутской области будут судить братоубийцу

В Иркутской области будут судить братоубийцу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
После убийства мужчина уехал в лес и поджёг машину с трупом

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

По версии следствия, 6 ноября 2021 года в СНТ «Солнечный» братья распивали алкоголь на даче. Во время вспыхнувшего конфликта младший брат ударил старшего ножом в грудь. 38-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы замести следы преступления, убийца загрузил тело в автомобиль и увёз в лес. Затем залил машину бензином, поджёг её и скрылся.

Спустя несколько дней отец обратился в полицию с заявлением об исчезновении сына. Вскоре сыщики выяснили, что мужчина погиб от рук родного брата.

В настоящее время уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

убийство

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