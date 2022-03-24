В Иркутской области будут судить братоубийцу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После убийства мужчина уехал в лес и поджёг машину с трупом



В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.



По версии следствия, 6 ноября 2021 года в СНТ «Солнечный» братья распивали алкоголь на даче. Во время вспыхнувшего конфликта младший брат ударил старшего ножом в грудь. 38-летний мужчина скончался на месте.



Чтобы замести следы преступления, убийца загрузил тело в автомобиль и увёз в лес. Затем залил машину бензином, поджёг её и скрылся.



Спустя несколько дней отец обратился в полицию с заявлением об исчезновении сына. Вскоре сыщики выяснили, что мужчина погиб от рук родного брата.



В настоящее время уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.



