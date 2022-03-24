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Взрывные работы сильно испугали жителей Бурятии

Взрывные работы сильно испугали жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сельчане рассказывали, что их дома буквально трясло

Жители Мухоршибирского района Бурятии сегодня слышали гул, а также почувствовали тряску домов. С просьбой прояснить ситуацию сельчане обратились в местную группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

«Подскажите, пожалуйста, я одна сейчас слышала какой-то то ли гром, то ли взрыв?»,
«Минуту назад, около 12:40, землетрясение было? Мне показалось, что взрыв со стороны Саган-Нура. Мухоршибирь»,
«А что у нас в Загане так потрясло дом? Будто взорвали что-то», - задавались вопросами жители.

Администраторы группы выяснили, что землетрясения не было. В Тугнуйском филиале управления по буровзрывным работам, в свою очередь, пояснили, что проводились взрывные работы на Никольском месторождении каменного угля. 

- Да, около 12:40 сегодня проводились взрывные работы на Никольском месторождении. Близлежащие населённые пункты были предупреждены. До остальных сел по промёрзшей прослойке в почве и по холодному воздуху дошла взрывная волна, - сообщил директор Тугнуйского филиала УБВР Алексей Кибец.


взрыв

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