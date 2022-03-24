Взрывные работы сильно испугали жителей Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сельчане рассказывали, что их дома буквально трясло



Жители Мухоршибирского района Бурятии сегодня слышали гул, а также почувствовали тряску домов. С просьбой прояснить ситуацию сельчане обратились в местную группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



«Подскажите, пожалуйста, я одна сейчас слышала какой-то то ли гром, то ли взрыв?»,

«Минуту назад, около 12:40, землетрясение было? Мне показалось, что взрыв со стороны Саган-Нура. Мухоршибирь»,

«А что у нас в Загане так потрясло дом? Будто взорвали что-то», - задавались вопросами жители.



Администраторы группы выяснили, что землетрясения не было. В Тугнуйском филиале управления по буровзрывным работам, в свою очередь, пояснили, что проводились взрывные работы на Никольском месторождении каменного угля.



- Да, около 12:40 сегодня проводились взрывные работы на Никольском месторождении. Близлежащие населённые пункты были предупреждены. До остальных сел по промёрзшей прослойке в почве и по холодному воздуху дошла взрывная волна, - сообщил директор Тугнуйского филиала УБВР Алексей Кибец.





