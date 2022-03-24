Свидетельницей расправы стала соседка
Иркутянин выбросил щенка с балкона, убив его. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Утром 21 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ленинского района. Женщина стала очевидцем, как с соседнего балкона неизвестный выбросил щенка.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на тротуаре труп собаки. Выяснилось, что расправился над питомцем 43-летний безработный местный житель.
На вопросы полицейских о причине содеянного он пояснил, что выбросил трёхмесячного домашнего питомца, лаявшего и просившегося на улицу. Щенок испугался, так как мужчина и его супруга в это время ссорились.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Установлено, что семья благополучная, ранее в поле зрения полиции не попадала.
- В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Участковые уполномоченные полиции побеседовали с местными владельцами собак об ответственном содержании животных.
Иркутянин выбросил щенка с балкона из-за лая
Происшествия, Фото:
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