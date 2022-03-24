Иркутянин выбросил щенка с балкона из-за лая

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Свидетельницей расправы стала соседка



Иркутянин выбросил щенка с балкона, убив его. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Утром 21 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ленинского района. Женщина стала очевидцем, как с соседнего балкона неизвестный выбросил щенка.



Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на тротуаре труп собаки. Выяснилось, что расправился над питомцем 43-летний безработный местный житель.



На вопросы полицейских о причине содеянного он пояснил, что выбросил трёхмесячного домашнего питомца, лаявшего и просившегося на улицу. Щенок испугался, так как мужчина и его супруга в это время ссорились.



Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Установлено, что семья благополучная, ранее в поле зрения полиции не попадала.



- В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Участковые уполномоченные полиции побеседовали с местными владельцами собак об ответственном содержании животных.

