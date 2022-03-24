Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями

Происшествия, Фото: скриншот сайта

На портал ведутся массированные атаки



Работа сайта администрации города Иркутска ведётся с перебоями. Это связано с тем, что на портал с марта 2022 года начались массированные атаки, имеющие следующую классификацию: попытки фишинга, попытки внедрения кода, попытки атак через XSS и другие.



Это приводит к созданию запредельной нагрузки на серверы сайта. В связи с этим периодически портал не принимает поступающие пакеты информации, а также становится недоступным для пользователей.



- В настоящий момент ведутся работы по предотвращению новых атак, отражению существующих, а также стабилизации работы портала в целом, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

