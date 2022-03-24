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Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями

Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями
Происшествия,  Фото:скриншот сайта
На портал ведутся массированные атаки

Работа сайта администрации города Иркутска ведётся с перебоями. Это связано с тем, что на портал с марта 2022 года начались массированные атаки, имеющие следующую классификацию: попытки фишинга, попытки внедрения кода, попытки атак через XSS и другие.

Это приводит к созданию запредельной нагрузки на серверы сайта. В связи с этим периодически портал не принимает поступающие пакеты информации, а также становится недоступным для пользователей.

- В настоящий момент ведутся работы по предотвращению новых атак, отражению существующих, а также стабилизации работы портала в целом, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск сайт мэрия интернет

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