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В Чите осудили наркосбытчиков, возивших каннабис из Бурятии

В Чите осудили наркосбытчиков, возивших каннабис из Бурятии
Происшествия,  Фото:pexels.com
Перед судом предстали сразу восемь человек

Ингодинский районный суд Читы вынес обвинительный приговор в отношении восьми наркосбытчиков в возрасте от 26 до 62 лет. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков в значительном и крупном размерах в составе организованной группы.

Дилеры орудовали в 2016 и 2017 годах. Они завозили в Читу масло каннабиса из Бурятии, а также из одного района Забайкальского края. В краевом центре активно продавали наркоманам.

- Преступления тщательно планировались преступной группой. Каждому участнику отводилась строго определённая роль по сбору изготовлению, доставке, фасовке и распространению наркотических средств. Преступная деятельность была выявлена, задокументирована и пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд приговорил подсудимых к срокам от 10,5 до 14 лет в колониях строгого и особого режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Забайкальского края не раз попадались в Бурятии на сборе конопли. Задержанные обычно признаются, что приезжали в республику только с этой целью. 

наркотики

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