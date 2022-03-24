Пьяный мужчина напал на сотрудника во дворе отдела полиции
Улан-удэнец, пытавшийся побить полицейского, предстал перед судом.
Всё произошло из-за того, что агрессивный мужчин был пьян. Сперва он поколотил своего знакомого, который в итоге вызвал полицию.
Приехавший полицейский доставил мужчину в отдел полиции №1 для разбирательства. Во дворе отдела задержанный вдруг начал угрожать сотруднику. Затем он напал на полицейского, пытаясь попасть по голове. «Пытался нанести кулаками не менее четырёх ударов в область головы полицейского, однако сотрудник увернулся от ударов. Противоправные действия были пресечены», - говорится в материалах дела.
Суд признал улан-удэнца виновным в применении насилия в отношении представителя власти и угрозе применения насилия. Мужчине назначен штраф в 30 тысяч рублей.
- В качестве смягчающих обстоятельств подсудимого суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Прибайкальском районе осудили мужчину, который выворачивал руку полицейскому и толкнул его на металлический столб.
Улан-удэнец пытался поколотить полицейского по голове
Происшествия, Фото:
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