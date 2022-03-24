Вор так и не смог обойти пароль блокировки
В Улан-Удэ раскрыли кражу, которая произошла 18 февраля в баре: у задремавшего посетителя украли телефон.
Подозреваемый задержан, это 22-летний молодой человек, сообщили сегодня в МВД по Бурятии.
- Заявление о краже в полицию Октябрьского района поступило 8 февраля от 37-летнего мужчины. Улан-удэнец рассказал, что вечером распивал спиртное в баре по улице Терешковой. Когда он уснул от выпитого, неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью более 61 тысячи рублей. Проходя мимо стола, он переложил гаджет поближе к краю, а, уходя, похитил его. Сотовый телефон изъят полицейскими по месту жительства подозреваемого. Задержанный рассказал следователю, что планировал пользоваться гаджетом, но не смог самостоятельно снять пароль блокировки, - рассказали в МВД.
Отметим, молодой человек ранее не судим, трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона у уснувшего в баре посетителя
Происшествия, Фото:
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