 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Бурятии сбитый пешеход отсудил 250 тысяч

В Бурятии сбитый пешеход отсудил 250 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение суда обжаловали и водитель, и пострадавший пешеход

Житель Бурятии, сбивший пешехода, получил от районного суда обвинительный приговор. Водителю было назначено ограничение свободы на год, а также лишение водительских прав на 1 год 6 месяцев. В пользу пострадавшего пешехода суд постановил взыскать 200 тысяч рублей.

Из судебных материалов следует, что водитель сбил пешехода, переходившего дорогу, как положено, по «зебре». Мужчина остался жив, но получил тяжёлые травмы.

Решение районного суда обжаловали обе стороны. Так, осуждённый и его защитник заявили посчитали приговор несправедливым, требовали его изменения, а также просили о снижении размера компенсации морального вреда.

В свою очередь, сбитый пешеход, напротив, посчитал, что назначенная ему компенсация слишком низкая. Вышестоящий суд в итоге встал на его сторону.

- Осуждённый заявил о несправедливости приговора, допущенных нарушениях, а также о наличии оснований для снижения размера компенсации морального вреда. Вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым. Потерпевший, в свою очередь, заявил о необоснованно заниженном размере компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции увеличил размер компенсации морального вреда до 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сбитый пешеход отсудил 250 тысяч
В Бурятии сбитый пешеход отсудил 250 тысяч
Происшествия, 24.03.2022
Решение суда обжаловали и водитель, и пострадавший пешеход
В Иркутской области двое рабочих обварились кипятком, один умер
В Иркутской области двое рабочих обварились кипятком, один умер
Происшествия, 24.03.2022
ЧП произошло на предприятии по переработке соли
В Бурятии росгвардейцы задержали злостного должника
В Бурятии росгвардейцы задержали злостного должника
Происшествия, 24.03.2022
Мужчина выдал себя тем, что шёл по улице пьяный
Трёх улан-удэнок оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Трёх улан-удэнок оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия, 24.03.2022
Женщины вышли на улицы с плакатами с запрещёнными лозунгами
В Улан-Удэ серийному угонщику ужесточили наказание
В Улан-Удэ серийному угонщику ужесточили наказание
Происшествия, 24.03.2022
Прокурор посчитал наказание чрезмерно мягким 
Пенсионерка из Братска перевела мошенникам больше миллиона
Пенсионерка из Братска перевела мошенникам больше миллиона
Происшествия, 23.03.2022
Женщина думала, что сможет заработать на бирже
В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста
В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста
Происшествия, 23.03.2022
Женщина-водитель едва не погибла, подвозя компанию из Улан-Удэ в пригородный район
В Audi Q7 вора из Иркутска нашли экстази
В Audi Q7 вора из Иркутска нашли экстази
Происшествия, 23.03.2022
Подозреваемый сбежал, бросив автомобиль в лесу
В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына
В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына
Происшествия, 23.03.2022
По данным следствия, разыскиваемый мужчина снимал квартиру в Улан-Удэ
В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги
В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги
Происшествия, 23.03.2022
Браконьер ставил запрещённые металлические петли
В Бурятии убийца не смог досрочно выйти из колонии
В Бурятии убийца не смог досрочно выйти из колонии
Происшествия, 23.03.2022
Мужчина приговорён к 20 годам «строгача»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^