В Бурятии сбитый пешеход отсудил 250 тысяч

Решение суда обжаловали и водитель, и пострадавший пешеход



Житель Бурятии, сбивший пешехода, получил от районного суда обвинительный приговор. Водителю было назначено ограничение свободы на год, а также лишение водительских прав на 1 год 6 месяцев. В пользу пострадавшего пешехода суд постановил взыскать 200 тысяч рублей.



Из судебных материалов следует, что водитель сбил пешехода, переходившего дорогу, как положено, по «зебре». Мужчина остался жив, но получил тяжёлые травмы.



Решение районного суда обжаловали обе стороны. Так, осуждённый и его защитник заявили посчитали приговор несправедливым, требовали его изменения, а также просили о снижении размера компенсации морального вреда.



В свою очередь, сбитый пешеход, напротив, посчитал, что назначенная ему компенсация слишком низкая. Вышестоящий суд в итоге встал на его сторону.



- Осуждённый заявил о несправедливости приговора, допущенных нарушениях, а также о наличии оснований для снижения размера компенсации морального вреда. Вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым. Потерпевший, в свою очередь, заявил о необоснованно заниженном размере компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции увеличил размер компенсации морального вреда до 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

