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В Иркутске автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил женщину

В Иркутске автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил женщину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадавшая попала в больницу

В Иркутске женщину, шедшую по тротуару, сбил автомобиль, в который врезалась другая машина. ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на улице Ядринцева.

- Столкнулись автомобили «Киа Рио» и «БМВ». В результате 30-летний водитель корейского седана выехал на тротуар и допустил наезд на идущую вдоль проезжей части 40-летнюю иркутянку, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.
ДТП

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