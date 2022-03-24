В Иркутске автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил женщину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пострадавшая попала в больницу



В Иркутске женщину, шедшую по тротуару, сбил автомобиль, в который врезалась другая машина. ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на улице Ядринцева.



- Столкнулись автомобили «Киа Рио» и «БМВ». В результате 30-летний водитель корейского седана выехал на тротуар и допустил наезд на идущую вдоль проезжей части 40-летнюю иркутянку, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



С травмами пострадавшую доставили в больницу.



Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

