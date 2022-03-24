Пострадавшая попала в больницу
В Иркутске женщину, шедшую по тротуару, сбил автомобиль, в который врезалась другая машина. ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на улице Ядринцева.
- Столкнулись автомобили «Киа Рио» и «БМВ». В результате 30-летний водитель корейского седана выехал на тротуар и допустил наезд на идущую вдоль проезжей части 40-летнюю иркутянку, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.
В Иркутске автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил женщину
Происшествия, Фото:
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