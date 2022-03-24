В Иркутской области двое рабочих обварились кипятком, один умер

ЧП произошло на предприятии по переработке соли
19 марта на предприятии по добыче и переработке соли в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ЧП. По данным следствия, при размывке автоматизированной системы управления технологическим процессом в отделении по выварке соли двое работников попали под кипяток.
29-летний мужчина скончался в реанимации. Его 34-летний коллега находится в стационаре.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Были подняты документы по охране труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения степени тяжести вреда здоровья пострадавших, также опрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжаются.
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Происшествия, Фото:
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