Мужчина выдал себя тем, что шёл по улице пьяный
Днём в селе Бичура наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования заметил пьяного мужчину.
При установлении личности выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от исполнения судебного решения. Мужчине был присужден уголовныйштраф в размере 40 тысяч рублей за незаконный оборот наркотических средств. Штраф он так и не выплатил.
Кроме того, мужчина является злостным неплательщиком алиментов, его задолженность составляет более 400 тысяч рублей.
- Задержанный, 44-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска – судебным приставам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии росгвардейцы задержали злостного должника
Происшествия, Фото:
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