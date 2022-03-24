В Бурятии росгвардейцы задержали злостного должника

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина выдал себя тем, что шёл по улице пьяный



Днём в селе Бичура наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования заметил пьяного мужчину.



При установлении личности выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от исполнения судебного решения. Мужчине был присужден уголовныйштраф в размере 40 тысяч рублей за незаконный оборот наркотических средств. Штраф он так и не выплатил.



Кроме того, мужчина является злостным неплательщиком алиментов, его задолженность составляет более 400 тысяч рублей.



- Задержанный, 44-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска – судебным приставам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





