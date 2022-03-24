 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Улан-Удэ сбили пешехода, переломав ему рёбра

В Улан-Удэ сбили пешехода, переломав ему рёбра
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Это случилось около 21:30 на улице Иволгинская. 60-летнего мужчину сбил автомобиль «Тойота Карина».

- 33-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя по улице Иволгинская при совершении поворота направо на улицу Степная протока в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мужчину доставили в больницу с множественными переломами рёбер.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирована череда наездов на пешеходов.

В выходные, 19 и 20 марта, сбили сразу четырёх человек, в том числе двух детей. Так, селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района сбили десятилетнего школьника. А в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Клюгер» сбил 13-летнюю девочку на «зебре». Также под колёса автомобилей попали пьяные пешеходы в Прибайкальском районе и в селе Поселье.

21 марта произошло два наезда, оба в Улан-Удэ – пострадали восьмилетний мальчик и 27-летний молодой человек
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы задержали злостного должника
В Бурятии росгвардейцы задержали злостного должника
Происшествия, 24.03.2022
Мужчина выдал себя тем, что шёл по улице пьяный
Трёх улан-удэнок оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Трёх улан-удэнок оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия, 24.03.2022
Женщины вышли на улицы с плакатами с запрещёнными лозунгами
В Улан-Удэ серийному угонщику ужесточили наказание
В Улан-Удэ серийному угонщику ужесточили наказание
Происшествия, 24.03.2022
Прокурор посчитал наказание чрезмерно мягким 
Пенсионерка из Братска перевела мошенникам больше миллиона
Пенсионерка из Братска перевела мошенникам больше миллиона
Происшествия, 23.03.2022
Женщина думала, что сможет заработать на бирже
В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста
В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста
Происшествия, 23.03.2022
Женщина-водитель едва не погибла, подвозя компанию из Улан-Удэ в пригородный район
В Audi Q7 вора из Иркутска нашли экстази
В Audi Q7 вора из Иркутска нашли экстази
Происшествия, 23.03.2022
Подозреваемый сбежал, бросив автомобиль в лесу
В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына
В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в похищении сына
Происшествия, 23.03.2022
По данным следствия, разыскиваемый мужчина снимал квартиру в Улан-Удэ
В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги
В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги
Происшествия, 23.03.2022
Браконьер ставил запрещённые металлические петли
В Бурятии убийца не смог досрочно выйти из колонии
В Бурятии убийца не смог досрочно выйти из колонии
Происшествия, 23.03.2022
Мужчина приговорён к 20 годам «строгача»
В Иркутске поймали серийных налётчиков
В Иркутске поймали серийных налётчиков
Происшествия, 23.03.2022
Разбойники врывались в магазины и пугали продавцов холодным оружием
В Улан-Удэ кладовщик украл коробку грецких орехов
В Улан-Удэ кладовщик украл коробку грецких орехов
Происшествия, 23.03.2022
Вор работал в цехе по производству кондитерских изделий
В Улан-Удэ наркоман кидался на машину ДПС
В Улан-Удэ наркоман кидался на машину ДПС
Происшествия, 23.03.2022
Всё, что устроил неадекватный мужчина, запечатлела камера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^