Наезд произошёл на «зебре»
В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Это случилось около 21:30 на улице Иволгинская. 60-летнего мужчину сбил автомобиль «Тойота Карина».
- 33-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя по улице Иволгинская при совершении поворота направо на улицу Степная протока в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мужчину доставили в больницу с множественными переломами рёбер.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирована череда наездов на пешеходов.
В выходные, 19 и 20 марта, сбили сразу четырёх человек, в том числе двух детей. Так, селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района сбили десятилетнего школьника. А в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Клюгер» сбил 13-летнюю девочку на «зебре». Также под колёса автомобилей попали пьяные пешеходы в Прибайкальском районе и в селе Поселье.
21 марта произошло два наезда, оба в Улан-Удэ – пострадали восьмилетний мальчик и 27-летний молодой человек.
В Улан-Удэ сбили пешехода, переломав ему рёбра
Происшествия, Фото:
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