В Бурятии группа воров обокрала организацию почти на полмиллиона

Четырём преступникам по 19 лет



В селе Кудара Кабанского района Бурятии задержали четырёх 19-летних молодых людей из сёл Кудара и Степной Дворец. Они подозреваются в краже чужого имущества с ущербом в 433 тысячи рублей.



Кража произошла ещё в середине декабря прошлого года. Совершить преступление предложил один из парней, который ранее уже получил условный срок за кражу из той же организации.



Приехав к месту назначения на машине, инициатор кражи разбил окно и проник в помещение. Оттуда он вытащил строительные инструменты, рации, компьютерную технику, спальники и палатку. После чего поджидавшие на улице друзья помогли ему погрузить вещи в багажник.



Украденное они отвезли в село Степной Дворец, где спрятали в заброшенном доме. По предварительной информации, предложивший совершить кражу парень продал всё имущество, а часть вырученных денег отдал своим подельникам.



- В настоящее время трое участников противоправного деяния задержаны. Розыск ещё одного подозреваемого продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



