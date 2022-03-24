В Улан-Удэ серийному угонщику ужесточили наказание

Прокурор посчитал наказание чрезмерно мягким



В январе 2022 года житель Улан-Удэ признан виновным в совершении трёх преступлений по статье «Угон». Ему назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



- Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в том числе имел непогашенную судимость за совершение 11 эпизодов угона автотранспорта. Учитывая личность преступника, обстоятельства совершённых им преступлений, прокурор не согласился с приговором в части условного осуждения, посчитав наказание чрезмерно мягким, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Апелляционным определением Верховного суда республики представление прокурора признано обоснованным. Осуждённый отправился в исправительную колонию общего режима.

