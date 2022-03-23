В Audi Q7вора из Иркутска нашли экстази

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемый сбежал, бросив автомобиль в лесу



В Иркутске задержали подозреваемого в хищении оборудования для майнинга криптовалюты. Во время задержания в его автомобиле Audi Q7 нашли также наркотики.



- В конце прошлого года из офиса по ремонту и обслуживанию майнингового оборудования украли семь единиц техники и комплектующие стоимостью около полумиллиона рублей. Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также круг, лиц, имеющих доступ в сервисный центр, и вышли на след фигуранта. Им оказался 28-летний знакомый сотрудника офиса. Воспользовавшись тем, что приятель уснул, он вывез имущество на своей иномарке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Вскоре в одном из садоводств Мельничной Пади инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Audi Q7, на котором передвигался разыскиваемый. Проигнорировав требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке, он увеличил скорость и направился в лес. Там ему удалось уйти от преследования, бросить авто и скрыться пешком.



В автомобиле полицейские обнаружили похищенные машины для майнинга, а также таблетки экстази и ЛСД.



- На розыск мужчины был ориентирован личный состав уголовного розыска, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наружные наряды. Ориентировка с его фотографией размещена в СМИ и социальных сетях. В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали иркутянина в микрорайоне Солнечный, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Задержанный отправлен под стражу.

