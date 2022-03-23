Подозреваемый сбежал, бросив автомобиль в лесу
В Иркутске задержали подозреваемого в хищении оборудования для майнинга криптовалюты. Во время задержания в его автомобиле Audi Q7 нашли также наркотики.
- В конце прошлого года из офиса по ремонту и обслуживанию майнингового оборудования украли семь единиц техники и комплектующие стоимостью около полумиллиона рублей. Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также круг, лиц, имеющих доступ в сервисный центр, и вышли на след фигуранта. Им оказался 28-летний знакомый сотрудника офиса. Воспользовавшись тем, что приятель уснул, он вывез имущество на своей иномарке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Вскоре в одном из садоводств Мельничной Пади инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Audi Q7, на котором передвигался разыскиваемый. Проигнорировав требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке, он увеличил скорость и направился в лес. Там ему удалось уйти от преследования, бросить авто и скрыться пешком.
В автомобиле полицейские обнаружили похищенные машины для майнинга, а также таблетки экстази и ЛСД.
- На розыск мужчины был ориентирован личный состав уголовного розыска, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наружные наряды. Ориентировка с его фотографией размещена в СМИ и социальных сетях. В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали иркутянина в микрорайоне Солнечный, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Задержанный отправлен под стражу.
В Audi Q7вора из Иркутска нашли экстази
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По данным следствия, разыскиваемый мужчина снимал квартиру в Улан-Удэ
Браконьер ставил запрещённые металлические петли
Мужчина приговорён к 20 годам «строгача»
Разбойники врывались в магазины и пугали продавцов холодным оружием
Вор работал в цехе по производству кондитерских изделий
Всё, что устроил неадекватный мужчина, запечатлела камера
Засор устраняют уже вторые сутки
Виновные устанавливаются
Убийство произошло в Амурской области
Пожар начался, когда в квартире никого не было
Два пожара зафиксировано в Заиграевском районе
Инцидент произошёл этим утром
В семье постоянно скандалят из-за пьянства мужчины
Подделывают даже сторублёвые банкноты
Жеребёнка, отбившегося от табуна, застрелили ночью