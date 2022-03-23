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В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги

В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Браконьер ставил запрещённые металлические петли

В Боханском районе Иркутской области в охотничьих угодьях сельскохозяйственного кооператива «Нива» обнаружили туши четырёх особей кабарги и металлические петли на животных.


Браконьер установлен, это ранее дважды судимый 30-летний местный житель. Задержанный рассказал, что для добычи мускусной железы сибирской кабарги ставил настороженные петли. Мясо забирать не стал, поскольку оно было испорчено. Он срезал у самцов «струю» кабарги, чтобы в дальнейшем продать.

Сумма нанесённого ущерба со ставила около миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

браконьерство дикие животные

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