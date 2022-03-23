В Иркутской области браконьер погубил четырёх особей кабарги





В Боханском районе Иркутской области в охотничьих угодьях сельскохозяйственного кооператива «Нива» обнаружили туши четырёх особей кабарги и металлические петли на животных.Браконьер установлен, это ранее дважды судимый 30-летний местный житель. Задержанный рассказал, что для добычи мускусной железы сибирской кабарги ставил настороженные петли. Мясо забирать не стал, поскольку оно было испорчено. Он срезал у самцов «струю» кабарги, чтобы в дальнейшем продать.Сумма нанесённого ущерба со ставила около миллиона рублей.- Возбуждено уголовное дело по статье Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.