В Улан-Удэ кладовщик украл коробку грецких орехов

Вор работал в цехе по производству кондитерских изделий



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Улан-Удэ раскрыли кражу грецких орехов. Об этом деле рассказали в МВД по Бурятии.



21-летний молодой человек работал кладовщиком в цехе по производству кондитерских изделий. Приметив коробку, в которой было 10 килограммов грецкого ореха, он запланировал её украсть.



В итоге молодой человек вынес коробку с орехом под видом пустой тары.



Орехи он продал во фруктовый киоск, а вырученные деньги потратил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.



В ходе дознания подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.





