Вор работал в цехе по производству кондитерских изделий
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Улан-Удэ раскрыли кражу грецких орехов. Об этом деле рассказали в МВД по Бурятии.
21-летний молодой человек работал кладовщиком в цехе по производству кондитерских изделий. Приметив коробку, в которой было 10 килограммов грецкого ореха, он запланировал её украсть.
В итоге молодой человек вынес коробку с орехом под видом пустой тары.
Орехи он продал во фруктовый киоск, а вырученные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
В ходе дознания подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В Улан-Удэ кладовщик украл коробку грецких орехов
Происшествия, Фото:
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