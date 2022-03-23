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В Улан-Удэ кладовщик украл коробку грецких орехов

В Улан-Удэ кладовщик украл коробку грецких орехов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор работал в цехе по производству кондитерских изделий

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Улан-Удэ раскрыли кражу грецких орехов. Об этом деле рассказали в МВД по Бурятии.

21-летний молодой человек работал кладовщиком в цехе по производству кондитерских изделий. Приметив коробку, в которой было 10 килограммов грецкого ореха, он запланировал её украсть.

В итоге молодой человек вынес коробку с орехом под видом пустой тары.

Орехи он продал во фруктовый киоск, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

В ходе дознания подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.


кража

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