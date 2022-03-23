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Забайкальца осудили за убийство в вагоне-ресторане

Забайкальца осудили за убийство в вагоне-ресторане
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Убийство произошло в Амурской области

36-летний житель Забайкальского края признан виновным в убийстве знакомого. Убийство произошло 24 марта 2021 года в вагоне-ресторане, находящемся на железнодорожном пути № 16 парка отстоя вагонов станции Тында. В вагоне распивали спиртное двое мужчин, их туда пригласил один из работников.

Конфликт произошёл «на почве межличностных бытовых отношений», пришли к выводу следователи. Мужчина нашёл в вагоне-ресторане бытовой нож, которым нанёс знакомому в область грудной клетки несколько ударов.

От полученных травм потерпевший скончался на месте, а его убийца сбежал.

Его нашли течение суток сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Приговором Тындинского районного суда Амурской области он признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Приговор в законную силу не вступил.
убийство

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