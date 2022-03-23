Забайкальца осудили за убийство в вагоне-ресторане

Убийство произошло в Амурской области
36-летний житель Забайкальского края признан виновным в убийстве знакомого. Убийство произошло 24 марта 2021 года в вагоне-ресторане, находящемся на железнодорожном пути № 16 парка отстоя вагонов станции Тында. В вагоне распивали спиртное двое мужчин, их туда пригласил один из работников.
Конфликт произошёл «на почве межличностных бытовых отношений», пришли к выводу следователи. Мужчина нашёл в вагоне-ресторане бытовой нож, которым нанёс знакомому в область грудной клетки несколько ударов.
От полученных травм потерпевший скончался на месте, а его убийца сбежал.
Его нашли течение суток сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.
- Приговором Тындинского районного суда Амурской области он признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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