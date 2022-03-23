В Бурятии стали чаще выявлять фальшивые деньги

Подделывают даже сторублёвые банкноты



В 2021 году банковские специалисты в Бурятии обнаружили 62 поддельные российские банкноты. Это больше, чем годом ранее, на 50%, сообщили в Национальном банке Бурятии.



Большинство подделок (50 штук) номиналом 5000 рублей. Среди остальных фальшивых банкнот — две двухтысячные, шесть тысячных, три подделки по пятьсот рублей, одна — сторублёвая.



- Риск стать жертвой фальшивомонетчиков есть у каждого жителя республики. Поэтому даже некрупные банкноты мы рекомендуем проверять ещё до того, как они попадут в ваш кошелёк. Ничего сложного в этом нет — большинство защитных признаков можно определить «невооружённым глазом». При этом важно проверить не менее трёх-пяти признаков подлинности, — рассказал заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарёв.



Среди них он отметил защитные элементы, которые можно проконтролировать, поворачивая купюру под углом. Достаточно один раз потренироваться в спокойной обстановке, чтобы научиться находить признаки подлинности, например, на пятитысячных банкнотах. Посмотрите через купюру на источник света — проверьте водяной знак с более светлыми, чем вся бумага, участками. Покачивая купюру, проконтролируйте герб Хабаровска — в зависимости от года выпуска банкноты цвет либо меняется от малинового к золотисто-зелёному, либо по зелёному гербу перемещается яркая блестящая полоса. Пока наклоняете купюру, сразу можете проверить скрытые полосы — диагональные или расходящиеся — слева от памятника. А также ещё один защитный элемент — кипп-эффект. Это две буквы «РР», то есть аббревиатура слов «российский рубль», которые имеются на любой банкноте. Буквы скрыты — чтобы их увидеть, купюру нужно повернуть под острым углом от себя. Получится найти один раз — сможете видеть их на любой купюре. Они будут то тёмными на светлом фоне, то светлыми на тёмном — в зависимости от угла наклона банкноты.

