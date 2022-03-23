В Бурятии браконьеры по ошибке застрелили жеребёнка

Жеребёнка, отбившегося от табуна, застрелили ночью
В середине декабря в полицию в Хоринском районе Бурятии обратилась 38-летняя жительница улуса Тэгда. Женщина сообщила, что неизвестные похитили с пастбища в семи километров от улуса их жеребёнка, отбившегося от табуна. Местные жители уже нашли останки жеребёнка.
Ущерб владелица оценила в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К концу января полицейские раскрыли преступление.
Были задержаны трое граждан от 34 лет до 41 года из Улан-Удэ и Иволгинского района. Как выяснилось, ночью мужчины на внедорожнике приехали в Хоринский район поохотиться в лесу. По ошибке вместо дикого зверя они застрелили жеребёнка, залучив его луч-фарой. Там же разделав тушу, они разделили между собой мясо и скрылись.
- Охота производилась подозреваемыми вне охотугодия, без лицензии на добычу зверя. У них изъяты гладкоствольное огнестрельное оружие (хранилось на законном основании), луч-фара и внедорожник, - сообщили в МВД.
Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе один – за незаконную охоту. Двое из них не трудоустроены.
Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», которое будет направлено для соединения в подразделение следствия.
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Происшествия, Фото:
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