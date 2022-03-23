 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

Улан-удэнец получил срок за «пьяную» езду

Улан-удэнец получил срок за «пьяную» езду
Происшествия,  Фото:pexels.com
Автомобилист скрывался в другом регионе, избегая суда

Житель Улан-Удэ признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. 

Летом 2020 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился мужчина с явными признаки алкогольного опьянения. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. В конце 2020 года оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во избежание ответственности подсудимый скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Спустя год беглеца нашли в Красноярском крае.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор прокуратура ПДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец получил срок за «пьяную» езду
Улан-удэнец получил срок за «пьяную» езду
Происшествия, 23.03.2022
Автомобилист скрывался в другом регионе, избегая суда
В Иркутске автомойщик угнал машину клиентки и разбил её
В Иркутске автомойщик угнал машину клиентки и разбил её
Происшествия, 22.03.2022
Работник угнал машину, чтобы съездить в магазин
В Бурятии горел автомобиль
В Бурятии горел автомобиль
Происшествия, 22.03.2022
Причиной возгорания могла стать детская шалость
В Сургуте будут судить двух юных закладчиков из Бурятии
В Сургуте будут судить двух юных закладчиков из Бурятии
Происшествия, 22.03.2022
Несовершеннолетние специально приехали из Бурятии ради «наркоработы»  
В Бурятии подожгли шиномонтажку
В Бурятии подожгли шиномонтажку
Происшествия, 22.03.2022
Здание удалось спасти от огня
В Иркутске обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона
В Иркутске обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона
Происшествия, 22.03.2022
Запрещённые вещества распространяли через закладки
В Бурятии огонь уничтожил крышу дома
В Бурятии огонь уничтожил крышу дома
Происшествия, 22.03.2022
Пожар произошёл из-за перекала печи
В Улан-Удэ осудили взяточника из республиканской больницы
В Улан-Удэ осудили взяточника из республиканской больницы
Происшествия, 22.03.2022
Осуждённый мужчина трижды брал взятки от предпринимателя
В Улан-Удэ пьяный неадекватный водитель инсценировал обморок
В Улан-Удэ пьяный неадекватный водитель инсценировал обморок
Происшествия, 22.03.2022
Задержанный пьяный водитель истошно орал и «терял сознание» перед автоинспекторами
Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана
Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана
Происшествия, 22.03.2022
Сперва вор пришёл в дацан, чтобы пособирать там мелочь
В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
Происшествия, 22.03.2022
Вымогатели требовали с таксиста десять миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^