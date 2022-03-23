Улан-удэнец получил срок за «пьяную» езду

Автомобилист скрывался в другом регионе, избегая суда
Житель Улан-Удэ признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Летом 2020 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился мужчина с явными признаки алкогольного опьянения. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. В конце 2020 года оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Во избежание ответственности подсудимый скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Спустя год беглеца нашли в Красноярском крае.
- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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