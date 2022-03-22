В Иркутске автомойщик угнал машину клиентки и разбил её





Вечером 20 марта на перекрёстке улиц Депутатская и 30-й Дивизии в Иркутске столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них попытался скрыться, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.- Молодой человек имел явные признаки опьянения, что впоследствии подтвердила проведенная экспертиза. В ходе разбирательств дорожные полицейские установили, что задержанный работает мойщиком авто, а разбитая им иномарка принадлежит клиентке автосервиса. Выяснилось, что женщина оставила автомобиль вместе с ключами, чем и воспользовался злоумышленник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Кроме того, за управление транспортом в состояния, он будет лишён водительского удостоверения, а также оштрафован на 30 тысяч рублей.Сам молодой человек не стал отрицать, что угнал автомобиль, но заявил, что аварию устроил не он лично.- Я с автомойки поехал в магазин за сигаретами. Две девушки попросили меня подвезти их в сторону аэропорта. Одна девушка, которая сидела впереди, возле меня, схватила руль и дёрнула его, - рассказал полицейским угонщик.