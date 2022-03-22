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В Иркутске автомойщик угнал машину клиентки и разбил её

В Иркутске автомойщик угнал машину клиентки и разбил её
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Работник угнал машину, чтобы съездить в магазин

Вечером 20 марта на перекрёстке улиц Депутатская и 30-й Дивизии в Иркутске столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них попытался скрыться, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

- Молодой человек имел явные признаки опьянения, что впоследствии подтвердила проведенная экспертиза. В ходе разбирательств дорожные полицейские установили, что задержанный работает мойщиком авто, а разбитая им иномарка принадлежит клиентке автосервиса. Выяснилось, что женщина оставила автомобиль вместе с ключами, чем и воспользовался злоумышленник, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, за управление транспортом в состояния, он будет лишён водительского удостоверения, а также оштрафован на 30 тысяч рублей.

Сам молодой человек не стал отрицать, что угнал автомобиль, но заявил, что аварию устроил не он лично.

- Я с автомойки поехал в магазин за сигаретами. Две девушки попросили меня подвезти их в сторону аэропорта. Одна девушка, которая сидела впереди, возле меня, схватила руль и дёрнула его, - рассказал полицейским угонщик. 
ДТП угон

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