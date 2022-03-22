В Бурятии сгорели постройки на двух соседних участках

Дома удалось спасти



21 марта в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии горели надворные постройки на двух приусадебных участках.



- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем были охвачены баня, дровник, сарай, крыша гаража, а также была угроза перехода огня на близлежащие постройки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара на одном участке уничтожены дровник и баня, крыша и наружная стена гаража, повреждено лобовое стекло и фары легкового автомобиля. На втором участке сгорел сарай.



Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

