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В Бурятии сгорели постройки на двух соседних участках

В Бурятии сгорели постройки на двух соседних участках
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дома удалось спасти

21 марта в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии горели надворные постройки на двух приусадебных участках.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем были охвачены баня, дровник, сарай, крыша гаража, а также была угроза перехода огня на близлежащие постройки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара на одном участке уничтожены дровник и баня, крыша и наружная стена гаража, повреждено лобовое стекло и фары легкового автомобиля. На втором участке сгорел сарай.

Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
пожар

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