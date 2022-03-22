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В Бурятии подожгли шиномонтажку

В Бурятии подожгли шиномонтажку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Здание удалось спасти от огня

21 марта в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии произошёл пожар в помещении шиномонтажной мастерской.

- На момент прибытия пожарных загорание было внутри шиномонтажной мастерской. Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить переход огня на всё здание. Огнём повреждены пол, дверной проём и простенок, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По версии дознавателей МЧС, предположительной причиной пожара стал умышленный поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

пожар Поджог

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