Запрещённые вещества распространяли через закладки
В Иркутске полицейские при силовой поддержке спецназа задержали двух мужчин, устроивших нарколабораторию по производству мефедрона – синтезированного психотропного вещества.
Лабораторию обустроили в подвале частного дома. Там полицейские изъяли более 180 граммов мефедрона, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, керамические воронки, гидравлические моторы и другие предметы, используемые при производстве. Также вместе с мобильными телефонами, ноутбуком и банковскими картами обнаружены крупные суммы денег в российской и иностранной валюте.
- Предварительно установлено, что 27-летние фигуранты вели преступный бизнес с использованием Интернета. Связь с клиентами держали через различные мессенджеры, а наркотики распространялись на территории Иркутска и Иркутского района посредством закладок. Расчёт производился безналичным способом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Кроме того, сыщики выяснили, что несколько месяцев назад задержанные сбыли почти полкилограмма запрещённых веществ, спрятав свёрсток с мефедроном в районе дачного товарищества в пригороде Иркутска.
- Возбуждено несколько уголовных дел. В настоящее время по решению суда один из обвиняемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона
Происшествия, Фото:
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