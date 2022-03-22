В Иркутске обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Запрещённые вещества распространяли через закладки



В Иркутске полицейские при силовой поддержке спецназа задержали двух мужчин, устроивших нарколабораторию по производству мефедрона – синтезированного психотропного вещества.



Лабораторию обустроили в подвале частного дома. Там полицейские изъяли более 180 граммов мефедрона, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, керамические воронки, гидравлические моторы и другие предметы, используемые при производстве. Также вместе с мобильными телефонами, ноутбуком и банковскими картами обнаружены крупные суммы денег в российской и иностранной валюте.



- Предварительно установлено, что 27-летние фигуранты вели преступный бизнес с использованием Интернета. Связь с клиентами держали через различные мессенджеры, а наркотики распространялись на территории Иркутска и Иркутского района посредством закладок. Расчёт производился безналичным способом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Кроме того, сыщики выяснили, что несколько месяцев назад задержанные сбыли почти полкилограмма запрещённых веществ, спрятав свёрсток с мефедроном в районе дачного товарищества в пригороде Иркутска.



- Возбуждено несколько уголовных дел. В настоящее время по решению суда один из обвиняемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.



