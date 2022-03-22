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В Иркутске обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона

В Иркутске обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Запрещённые вещества распространяли через закладки

В Иркутске полицейские при силовой поддержке спецназа задержали двух мужчин, устроивших нарколабораторию по производству мефедрона – синтезированного психотропного вещества.

Лабораторию обустроили в подвале частного дома. Там полицейские изъяли более 180 граммов мефедрона, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, керамические воронки, гидравлические моторы и другие предметы, используемые при производстве. Также вместе с мобильными телефонами, ноутбуком и банковскими картами обнаружены крупные суммы денег в российской и иностранной валюте.

- Предварительно установлено, что 27-летние фигуранты вели преступный бизнес с использованием Интернета. Связь с клиентами держали через различные мессенджеры, а наркотики распространялись на территории Иркутска и Иркутского района посредством закладок. Расчёт производился безналичным способом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, сыщики выяснили, что несколько месяцев назад задержанные сбыли почти полкилограмма запрещённых веществ, спрятав свёрсток с мефедроном в районе дачного товарищества в пригороде Иркутска.

- Возбуждено несколько уголовных дел. В настоящее время по решению суда один из обвиняемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.

наркотики

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