В Бурятии огонь уничтожил крышу дома

Пожар произошёл из-за перекала печи



20 марта в СНТ «Росинка» в Заиграевском районе Бурятии загорелся жилой дом. На месте работали пожарные, а также пожарная команда воинской части, находящейся неподалёку.



На момент прибытия первого пожарного подразделения крыша дома была охвачена огнём полностью.



Огонь уничтожил кровлю на площади 72 кв.м.



Предположительной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, а именно перекал отопительной печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Специалисты напоминают, что лучше топить печь два раза в день, чем один раз, но перекаливая её. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.



