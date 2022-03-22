В Иркутской области задержанный за взятку лесной инспектор пытался откреститься от денег

Деньги лежали в папке задержанного мужчины
В Иркутской области задержали сотрудника Нижнеудинского участкового лесничества. Инспектор лесного комплекса обвиняется в получении взятки в 100 тысяч рублей.
- По предварительным данным, сотрудник, в обязанности которого входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования, путём вымогательства получил от индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за непривлечение последнего к ответственности за выявленные нарушения порядка проведения рубок лесных насаждений, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли документацию и другие доказательства по уголовному делу.
При этом во время задержания обвиняемый утверждал, что видит деньги впервые и не знает, откуда они появились в его папке.
- Это что у вас там в папке? – задал вопрос следователь.
- Они уже лежали – это не моё, я не брал, – ответил госинспектор.
В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, совершённое с вымогательством», сообщили в СУ СКР по Иркутской области. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Суд назначил задержанному арест на два месяца.
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