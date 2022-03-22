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В Улан-Удэ сотрудница магазина мебели украла телефон покупательницы

В Улан-Удэ сотрудница магазина мебели украла телефон покупательницы
Происшествия,  Фото:pexels.com
Телефон владелица забыла на раковине

В Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже сотового телефона у 65-летней жительницы Баргузинского района. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Заявление о преступлении поступило в полицию ещё в сентябре 2021 года. Женщина приехала в Улан-Удэ покупать мебель. Пропажу она заметила после того, как вышла из торговой точки. Пожилая женщина предположила, что гаджет украли в трамвае, на котором она добиралась до магазина.

Эта версия не подтвердилась. Полицейские установили, что кража произошла в магазине мебели. Воровкой оказалась 46-летняя улан-удэнка, работающая там техническом работником.

Женщина украла мобильное устройство из уборной, где его на раковине оставила пожилая посетительница. После чего избавилась от сим-карты, а гаджет продала, разместив объявление в Сети.

Возбуждено уголовное дело. 
кража

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