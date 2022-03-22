В Иркутске двух взрослых и двух детей спасли благодаря бдительным соседям





По информации ГУ МЧС по Иркутской области





Днём 21 марта в Иркутске произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Баумана. Из окна квартиры на втором этаже шёл густой дым.Самостоятельно на улицу вышли 10 человек. Бдительные соседи сообщили пожарным о том, что не наблюдают здесь семьи с двумя детьми, которые живут на пятом этаже. В эту квартиру незамедлительно было направлено звено газодымозащитной службы.- Задымление в подъезде уже было максимальным. В указанной квартире были обнаружены отец и двое детей, четырёх и пяти лет. Детям надели спасательные устройства, укутали в одеяла и на руках вынесли на улицу. Их отец эвакуировался самостоятельно. Мужчина сообщил, что оценил возможности и понял, что не сможет эвакуировать двоих детей одновременно, а оставлять без надзора кого-то побоялся, тем более, что заполнение помещений дымом было весьма интенсивным. И им было принято правильное решение дождаться помощи пожарных, - сообщил начальник караула пожарно-спасательной части № 7 Иркутска Алексей Андреев.Также соседи пояснили, что в квартире, где начался пожар, живёт семья из двух человек, которые нигде не работают и могут находиться дома.В итоге в той квартире на полу была обнаружена 58-летняя женщина. Ее из горящей квартиры эвакуировали в удовлетворительном состоянии и передали врачам скорой помощи.В результате пожара уничтожены домашние вещи на площади 30 квадратных метров, квартира закопчена на площади 45 квадратных метров. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.Всего с начала года в Иркутской области было зарегистрировано 1172 пожара, на которых погибли 55 человек, из них четверо детей. Травмированы были 53 человека, спасены 264.