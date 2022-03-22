Сперва вор пришёл в дацан, что пособирать там мелочь
9 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже ящика с пожертвованиями из дацана. Сколько денег было внутри, неизвестно. Сам ящик, изготовленный по заказу, оценили в 6,5 тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу.
- В ходе патрулирования сотрудники ППС остановили пьяного мужчину. Он рассказал, что несколько дней распивал спиртное со своим знакомым, который хвастался, что похитил из дацана ящик с пожертвованиями. Полицейские задержали 47-летнего подозреваемого, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что 9 марта мужчина пришёл в буддийский храм, чтобы собрать там мелочь. Увидев на столе незакреплённые ящики, он спрятал один из них под куртку и спокойно вышел из помещения. Затем он зашёл за гаражи, расположенные неподалеку, сломал ящик и забрал наличные.
На украденные деньги закупился алкоголем и распивал его с друзьями ещё целую неделю.
Ящик полицейские нашли и вернули в дацан.
- Злоумышленник не работает, ведёт асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой зимой неизвестный мужчина украл деньги из ящика для пожертвований в дацане в Поселье.
В 2020 году житель Бурятии украл хурдэ – буддийский молитвенный барабан, но затем его выбросил.
Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана
Происшествия, Фото:
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