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Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана

Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сперва вор пришёл в дацан, что пособирать там мелочь

9 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже ящика с пожертвованиями из дацана. Сколько денег было внутри, неизвестно. Сам ящик, изготовленный по заказу, оценили в 6,5 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу.

- В ходе патрулирования сотрудники ППС остановили пьяного мужчину. Он рассказал, что несколько дней распивал спиртное со своим знакомым, который хвастался, что похитил из дацана ящик с пожертвованиями. Полицейские задержали 47-летнего подозреваемого, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что 9 марта мужчина пришёл в буддийский храм, чтобы собрать там мелочь. Увидев на столе незакреплённые ящики, он спрятал один из них под куртку и спокойно вышел из помещения. Затем он зашёл за гаражи, расположенные неподалеку, сломал ящик и забрал наличные.

На украденные деньги закупился алкоголем и распивал его с друзьями ещё целую неделю.

Ящик полицейские нашли и вернули в дацан.

- Злоумышленник не работает, ведёт асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой зимой неизвестный мужчина украл деньги из ящика для пожертвований в дацане в Поселье.

В 2020 году житель Бурятии украл хурдэ – буддийский молитвенный барабан, но затем его выбросил. 
кража дацан

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