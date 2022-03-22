 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня

В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вымогатели требовали с таксиста десять миллионов рублей

В Иркутске четверо мужчин похитили таксиста, три дня держали его в подвале и избивали. В качестве выкупа похитители требовали 10 миллионов рублей.

- Установлено, что вечером 14 марта около детского сада в ЖК Луговое в посёлке Марково четверо неизвестных лиц в белых маскхалатах похитили иркутянина. Они три дня удерживали его в подвале жилого дома по улице Кольцова в Иркутске. Подозреваемые избивали потерпевшего и требовали с него 10 миллионов рублей. Они похитили его документы, мобильник и автомобиль Honda Fit, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что после трёх дней пыток похитители, не добившись получения денег, отпустили таксиста. Тогда иркутянин и обратился в полицию.

Полицейские и группа особого назначения «Гром» задержали похитителей. Ими оказались местные жители от 32 до 38 лет. У одного из них уже были проблемы с законом.

На допросе один из похитителей признался, что жертвой они выбрали бывшего знакомого.

- Похитил бывшего знакомого и удерживал его вместе со своими знакомыми. Всё совершил из-за личных мотивов, - рассказал похититель.

Остальные похитители помогали ему. Один был водителем, другой должен был помочь перевезти похищенную машину. Последний воздержался от комментариев.

Четверо подозреваемых помещены под арест на два месяца. На них возбуждено уголовного дело по статье «Похищение человека».



похищение человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
Происшествия, 22.03.2022
Вымогатели требовали с таксиста десять миллионов рублей
В Улан-Удэ пешехода сбили во дворе
В Улан-Удэ пешехода сбили во дворе
Происшествия, 22.03.2022
В Бурятии зафиксирован шестой наезд на пешеходов за три дня
В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП
В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП
Происшествия, 22.03.2022
Водитель автомобиля погиб при столкновении с прицепом трактора  
В Ангарске произошёл пожар из-за майнинговой фермы на балконе
В Ангарске произошёл пожар из-за майнинговой фермы на балконе
Происшествия, 21.03.2022
Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки
В Чите четыре молодых вора украли фляги
В Чите четыре молодых вора украли фляги
Происшествия, 21.03.2022
Парни совершили кражу на 12 тысяч рублей
Улан-удэнец убил пенсионера, который медленно ехал впереди
Улан-удэнец убил пенсионера, который медленно ехал впереди
Происшествия, 21.03.2022
Пьяный мужчина напал на пожилого мужчину и его сына во время дорожного конфликта
В Забайкалье под лёд озера провалилась машина
В Забайкалье под лёд озера провалилась машина
Происшествия, 21.03.2022
Мужчина и женщина погибли в затонувшей машине
В Бурятии грабителя нашли благодаря анонимному звонку
В Бурятии грабителя нашли благодаря анонимному звонку
Происшествия, 21.03.2022
Грабитель убежал из магазинами с наушниками
Житель Бурятии угнал автомобиль, перепутав его с такси
Житель Бурятии угнал автомобиль, перепутав его с такси
Происшествия, 21.03.2022
Машину угнали во время вечеринки в ночном клубе
В Улан-Удэ женщина ограбила 13-летнюю школьницу
В Улан-Удэ женщина ограбила 13-летнюю школьницу
Происшествия, 21.03.2022
34-летняя женщина обманула незнакомую девочку
В Бурятии сгорели нежилой дом, баня и диван
В Бурятии сгорели нежилой дом, баня и диван
Происшествия, 21.03.2022
Несколько пожаров произошли в воскресенье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^