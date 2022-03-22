В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня











В Иркутске четверо мужчин похитили таксиста, три дня держали его в подвале и избивали. В качестве выкупа похитители требовали 10 миллионов рублей.- Установлено, что вечером 14 марта около детского сада в ЖК Луговое в посёлке Марково четверо неизвестных лиц в белых маскхалатах похитили иркутянина. Они три дня удерживали его в подвале жилого дома по улице Кольцова в Иркутске. Подозреваемые избивали потерпевшего и требовали с него 10 миллионов рублей. Они похитили его документы, мобильник и автомобиль Honda Fit, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что после трёх дней пыток похитители, не добившись получения денег, отпустили таксиста. Тогда иркутянин и обратился в полицию.Полицейские и группа особого назначения «Гром» задержали похитителей. Ими оказались местные жители от 32 до 38 лет. У одного из них уже были проблемы с законом.На допросе один из похитителей признался, что жертвой они выбрали бывшего знакомого.- Похитил бывшего знакомого и удерживал его вместе со своими знакомыми. Всё совершил из-за личных мотивов, - рассказал похититель.Остальные похитители помогали ему. Один был водителем, другой должен был помочь перевезти похищенную машину. Последний воздержался от комментариев.Четверо подозреваемых помещены под арест на два месяца. На них возбуждено уголовного дело по статье «Похищение человека».