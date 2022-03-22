В Улан-Удэ пешехода сбили во дворе

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. На этот раз пострадал 27-летний молодой человек.
Всё произошло накануне вечером, 21 марта во дворе дома на улице Герцена.
- 38-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер», следуя по дворовой территории на улице Герцена совершил наезд на пешехода 1994 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на улице Октябрьская на «зебре» под колёса автомобиля попал восьмилетний мальчик. Женщина-водитель «Тойоты Калдины» после наезда на ребёнка столкнулась также с автомобилем «Форд Фокус».
В выходные в Бурятии сбили сразу четырёх пешеходов. 20 марта произошло два наезда на детей. В селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района сбили десятилетнего школьника. А в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Клюгер» сбил 13-летнюю девочку на «зебре». В субботу же, 19 марта, под колёса автомобилей попали пьяные пешеходы в Прибайкальском районе и в селе Поселье.