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В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП

В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Водитель автомобиля погиб при столкновении с прицепом трактора

Житель Кабанского района Бурятии обвиняется ДТП, в котором погиб человек.

По версии следствия, обвиняемый, управляя трактором, перед выездом на дорогу не разместил на прицепе габаритные огни, светоотражающие знаки и элементы. В августе 2021 года в тёмное время суток, двигаясь по федеральной трассе в Кабанском районе, он не обеспечил возможность следовавшему за ним водителю своевременно обнаружить опасность для движения.

В результате автомобиль столкнулся с прицепом трактора, от полученных повреждений водитель автомашины скончался.

Сельчанину грозит до пяти лет колонии с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
ДТП.смерть прокуратура

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