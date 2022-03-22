Водитель автомобиля погиб при столкновении с прицепом трактора
Житель Кабанского района Бурятии обвиняется ДТП, в котором погиб человек.
По версии следствия, обвиняемый, управляя трактором, перед выездом на дорогу не разместил на прицепе габаритные огни, светоотражающие знаки и элементы. В августе 2021 года в тёмное время суток, двигаясь по федеральной трассе в Кабанском районе, он не обеспечил возможность следовавшему за ним водителю своевременно обнаружить опасность для движения.
В результате автомобиль столкнулся с прицепом трактора, от полученных повреждений водитель автомашины скончался.
Сельчанину грозит до пяти лет колонии с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП
Происшествия, Фото:
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