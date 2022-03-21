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Глава СК России поставил на контроль дело об исчезновении иркутской школьницы

Глава СК России поставил на контроль дело об исчезновении иркутской школьницы
Происшествия, 
Девочка исчезла ещё 18 марта

В пятницу, 18 марта, в Иркутске ушла из дома в школу 14-летняя девочка, но на уроках не появилась. Вечером того же дня камеры видеонаблюдения зафиксировали её в центре города - от мемориала «Вечный огонь» она направлялась в сторону памятника на набережной Ангары. После этого ребенка никто не видел.

Следователи по факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить подробный доклад о ходе поисковых мероприятий и расследовании уголовного дела.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
следственный комитет пропавшие без вести

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