В Чите четыре молодых вора украли фляги

Парни совершили кражу на 12 тысяч рублей



В отдел полиции в Чите поступило сообщение от местной жительницы о краже металлической ёмкости и двух фляг. Общий ущерб составил 12 500 рублей.



Сотрудники полиции вместе автоинспекторами задержали и доставили в отдел полиции четверых подозреваемых 2003 года рождения. Они были ранее судимы за кражи.



- Установлено, что злоумышленники проникли на территорию частного подворья через забор, металлические предметы погрузили в грузовой автомобиль. После чего похищенное сдали на металлолом. С продажи имущества злоумышленники выручили 3500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

