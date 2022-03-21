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В Чите четыре молодых вора украли фляги

В Чите четыре молодых вора украли фляги
Происшествия, 
Парни совершили кражу на 12 тысяч рублей

В отдел полиции в Чите поступило сообщение от местной жительницы о краже металлической ёмкости и двух фляг. Общий ущерб составил 12 500 рублей.

Сотрудники полиции вместе автоинспекторами задержали и доставили в отдел полиции четверых подозреваемых 2003 года рождения. Они были ранее судимы за кражи.

- Установлено, что злоумышленники проникли на территорию частного подворья через забор, металлические предметы погрузили в грузовой автомобиль. После чего похищенное сдали на металлолом. С продажи имущества злоумышленники выручили 3500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
кража

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