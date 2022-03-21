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Улан-удэнец убил пенсионера, который медленно ехал впереди

Улан-удэнец убил пенсионера, который медленно ехал впереди
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Пьяный мужчина напал на пожилого мужчину и его сына во время дорожного конфликта

В Улан-Удэ предстанет перед судом 37-летний мужчина, который убил пенсионера в ходе дорожного конфликта.

Расправа произошла 5 августа 2021 года. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, ехал домой в машине, за рулём которой была его супруга. По пути ему не понравилось, что ехавшая впереди машина двигалась, по мнению мужчины, слишком медленно. Поэтому он решил проучить незнакомого водителя.

Когда они остановились перед светофором на улице Николая Петрова, пьяный мужчина подошёл к тому самому автомобилю. За рулём там находился пожилой мужчина, а на пассажирском сиденье ехал его сын.

Пьяный недовольный мужчина резко открыл дверь, схватил за одежду пассажира, стал его толкать, предъявляя претензии. Водитель вышел из машины, поспешил на помощь сыну и попытался успокоить нападавшего.

В ходе начавшейся потасовки обвиняемый избил обоих противников, при этом с силой нанёс камнем удар по голове пенсионера. Пожилой водитель скончался через несколько дней в больнице.

- В ходе допросов обвиняемый не признавал вину, настаивая на версии о самообороне. Также он отрицал факт использования камня в качестве орудия преступления. Однако следствие на административном здании поблизости обнаружило камеру видеонаблюдения. Были изъяты записи с регистратора, на которых запечатлены происходившие события. Также в ходе тщательного осмотра на месте происшествия обнаружен камень со следами крови потерпевшего и биологическим (генетическим) материалом, происходившим от обвиняемого. Помимо этого, версия обвиняемого опровергнута другими доказательствами, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

На нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Скоро он пойдёт под суд.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ осудили двух мужчин, который проломили череп оппоненту во время дорожного конфликта. Спор вспыхнул из-за того, кто кого подрезал на дороге. 
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