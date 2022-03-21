Грабитель убежал из магазинами с наушниками
В полицию Заиграевского района Бурятии поступило анонимное сообщение. Звонивший рассказал, что видел ориентировку о розыске молодого человека, подозреваемого в грабеже, и знает, кто это.
Участковый уполномоченный полиции, проверяя эту информацию, задержал 26-летнего местного жителя, сообщили в МВД по Бурятии.
Грабёж произошёл 12 декабря 2021 года. Молодой человек зашёл в магазин самообслуживания в посёлке Заиграево, стащил со стеллажа наушники для сотового телефона и вышел. Однако произошедшее заметил охранник магазина, он догнал парня и потребовать вернуть наушники. Уже на парковке молодой человек оттолкнул сотрудника службы безопасности и убежал.
Задержанный рассказал полицейским, что продал наушники прохожему на автовокзале.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Бурятии грабителя нашли благодаря анонимному звонку
Происшествия, Фото:
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