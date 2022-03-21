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В Забайкалье под лёд озера провалилась машина

В Забайкалье под лёд озера провалилась машина
Происшествия,  Фото:Pixabay
Мужчина и женщина погибли в затонувшей машине

20 марта в правоохранительные органы обратилась жительница Читы, которая сообщила о произошедшем несчастном случае. По словам обратившейся, она находилась в автомашине, которая провалилась под лёд озера Кенон. В автомобиле также находились мужчина и женщина, которые утонули, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

- По предварительным данным, вечером 19 марта 2022 года две женщины и мужчина употребляли спиртное в салоне автомашины, стоящей на берегу озера Кенон, и компания решила прокатиться по льду озера. По миновании нескольких сотен метров, автомашина провалилась под лёд. Одна из пассажирок сумела выбраться из тонущей автомашины и обратилась в полицию, - говорится в сообщении.

В ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить тело мужчины. Поиски второй женщины продолжаются.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством после выяснения всех деталей трагедии.
Забайкалье озеро следственный комитет

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