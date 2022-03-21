В Забайкалье под лёд озера провалилась машина

Мужчина и женщина погибли в затонувшей машине



20 марта в правоохранительные органы обратилась жительница Читы, которая сообщила о произошедшем несчастном случае. По словам обратившейся, она находилась в автомашине, которая провалилась под лёд озера Кенон. В автомобиле также находились мужчина и женщина, которые утонули, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



- По предварительным данным, вечером 19 марта 2022 года две женщины и мужчина употребляли спиртное в салоне автомашины, стоящей на берегу озера Кенон, и компания решила прокатиться по льду озера. По миновании нескольких сотен метров, автомашина провалилась под лёд. Одна из пассажирок сумела выбраться из тонущей автомашины и обратилась в полицию, - говорится в сообщении.



В ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить тело мужчины. Поиски второй женщины продолжаются.



В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством после выяснения всех деталей трагедии.