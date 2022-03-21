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В Улан-Удэ женщина ограбила 13-летнюю школьницу

В Улан-Удэ женщина ограбила 13-летнюю школьницу
Происшествия, 
34-летняя женщина обманула незнакомую девочку

Днём 19 марта в Улан-Удэ женщина ограбила 13-летнюю школьницу, отобрав у неё сотовый телефон.

Девочка находилась дома одна, её мама уехала по делам. В дверь постучалась неизвестная женщина и стала спрашивать свою знакомую. Получив ответ, что такая женщина здесь больше не живёт, гостья удалилась.

Но спустя несколько минут она вернулась и попросила у девочки телефон, чтобы позвонить. Школьница согласилась помочь незнакомке. Разговор прошёл как обычно, и свой телефон девочка получила обратно.

Однако спустя ещё 20 минут женщина вновь вернулась. Она рассказала, что приехала в Улан-Удэ из района, ей нужно ехать на автовокзал, и нужно вызвать такси. Но на этот раз, закончив разговор, женщина телефон не отдала. Она резко развернулась и убежала с ним. Девочка попыталась её догнать, но не смогла.

Расстроенная школьница вышла на улицу и, встретив знакомую, позвонила с её телефона своей матери. Мать сразу же обратилась в полицию.

- Оперативники уголовного розыска отдела полиции №2 похищенный сотовый телефон обнаружили и изъяли в одной из точек скупки Октябрьского района. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ранее судимая за организацию наркопритона 34-летняя улан-удэнка задержана полицейскими в тот же день. В ходе допроса женщина рассказала, что на вырученные деньги приобрела спиртное и распила его со своими друзьями, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы до четырёх лет.
грабеж

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