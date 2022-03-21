В Иркутской области школьник взял без спроса мотоцикл и попал в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Юный мотоциклист врезался в «Лэнд Крузер»



В Иркутском районе Иркутской области зарегистрировано первое в этом году ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария произошла 20 марта в деревне Карлук.



Сотрудники ГИБДД выяснили, что днём 15-летний подросток взял без разрешения родителей мотоцикл «Стелс» и поехал кататься. На улице Гагарина школьник совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который ехал в попутном направлении.



Юноша получил телесные повреждения, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Справка:



Для управления мототранспортом несовершеннолетние должны пройти обучение и по достижении возраста 16-ти лет получить водительское удостоверение категории «М» или «А1».



