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В Иркутской области школьник взял без спроса мотоцикл и попал в ДТП

В Иркутской области школьник взял без спроса мотоцикл и попал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Юный мотоциклист врезался в «Лэнд Крузер»

В Иркутском районе Иркутской области зарегистрировано первое в этом году ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария произошла 20 марта в деревне Карлук.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что днём 15-летний подросток взял без разрешения родителей мотоцикл «Стелс» и поехал кататься. На улице Гагарина школьник совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который ехал в попутном направлении.

Юноша получил телесные повреждения, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Справка:

Для управления мототранспортом несовершеннолетние должны пройти обучение и по достижении возраста 16-ти лет получить водительское удостоверение категории «М» или «А1».

ДТП

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