Юный мотоциклист врезался в «Лэнд Крузер»
В Иркутском районе Иркутской области зарегистрировано первое в этом году ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария произошла 20 марта в деревне Карлук.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что днём 15-летний подросток взял без разрешения родителей мотоцикл «Стелс» и поехал кататься. На улице Гагарина школьник совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который ехал в попутном направлении.
Юноша получил телесные повреждения, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Справка:
Для управления мототранспортом несовершеннолетние должны пройти обучение и по достижении возраста 16-ти лет получить водительское удостоверение категории «М» или «А1».
В Иркутской области школьник взял без спроса мотоцикл и попал в ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей Бурятии призывают не устраивать шашлыки в лесу
Момент грабежа сняла видеокамера
Пьяные мужчины не смогли убежать далеко
Скандал развернулся вокруг учителя физкультуры и обвиняющих его родителей
Изъято 10 одноразовых шприцов
Скоро взяточник из рыбоохраны предстанет перед судом
Один из водителей, сбивших человека, за один только год имеет 41 нарушение
Мужчины выловили рыбы почти на 136 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Сейсмособытие случилось в Муйском районе
Происшествия, 20.03.2022
Предварительная причина пожара – перекал печи
Происшествия, 20.03.2022
Мужчина отправился выяснять отношения с человеком, который взял телефон его девушки
Происшествия, 19.03.2022
Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима
Происшествия, 19.03.2022
Стали известны подробности пожара здания «трёх поросят» в Селенгинске
Происшествия, 18.03.2022
Районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел 2021 года